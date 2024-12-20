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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為79.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.23元下修至4.06元，其中最高估值4.26元，最低估值3.01元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.26(4.28)5.045.55.66
最低值3.01(3.94)3.43.64.91
平均值3.72(4.21)4.424.985.28
中位數4.06(4.23)4.745.185.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.84億71.01億72.76億74.19億
最低值63.41億63.22億64.38億68.86億
平均值65.47億67.60億69.98億71.52億
中位數66.49億68.75億71.03億71.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.492.161.386.954.98
營業收入37.92億36.71億40.99億53.51億64.68億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLW

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