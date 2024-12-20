鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為79.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.23元下修至4.06元，其中最高估值4.26元，最低估值3.01元，預估目標價為79.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.26(4.28)
|5.04
|5.5
|5.66
|最低值
|3.01(3.94)
|3.4
|3.6
|4.91
|平均值
|3.72(4.21)
|4.42
|4.98
|5.28
|中位數
|4.06(4.23)
|4.74
|5.18
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.84億
|71.01億
|72.76億
|74.19億
|最低值
|63.41億
|63.22億
|64.38億
|68.86億
|平均值
|65.47億
|67.60億
|69.98億
|71.52億
|中位數
|66.49億
|68.75億
|71.03億
|71.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|營業收入
|37.92億
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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