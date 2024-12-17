鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股LW-US的目標價調升至84元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)提出目標價估值：中位數由80.5元上修至84元，調升幅度4.35%。其中最高估值95元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予藍威斯頓控股評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀0位。
藍威斯頓控股今(17日)收盤價為82.21元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲0.35%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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