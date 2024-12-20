中信銀陳佳文：今年海外獲利將破200億元 考慮擴大投資美國
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-20 17:23
第 12 屆台灣傑出金融業務菁業獎今 (20) 日登場，中國信託銀行董事長陳佳文親自出席頒獎典禮，他透露，中信銀在海外布局超過 20 年，今年獲利可望衝破 200 億元大關，占總盈餘約 36%，對於明年總經環境展望，陳佳文認為，還算穩定，但預期川普上任後，台灣與美國的經貿、投資會越來越重要，會考慮擴大投資美國。
中國信託銀行勇奪本屆菁業獎的最佳海外發展獎「特優」，面對海外市場環境瞬息萬變，陳佳文致詞時指出，中國信託持續優化海外平台，培養、鼓勵優秀的台灣人才往外去發展，把跨境的服務做到淋漓盡致。
陳佳文並透露，中信銀行今年海外獲利應該可以突破新台幣 200 億元以上，占總盈餘約 36%，這是 20 幾年來所打下的基礎。
陳佳文表示，這幾年國際政經情勢的變化，使得供應鏈必須要移轉生產基地，台商紛紛轉向東南亞的越南、印尼、泰國等，但不論是到美國、日本或東南亞，剛好都是中信有提供服務的地方，「海外布局剛好用得上」，例如台積電 (2330-TW) 到熊本、亞利桑那州設廠，「我們都有幫了一點小忙」。
陳佳文說，國際業務很難做，中信銀核心主力就是台商客戶，無論客戶是從香港要到新加坡或泰國，因為對客戶很了解，服務能夠連續，才得以獲得信賴，他強調，基礎工作要做好。
陳佳文自豪的表示，中信得到這個獎也是實至名歸，感謝所有同仁的努力，希望繼續加油，來完成該行台灣第一、亞洲領先的願景。
談及川普明年 1 月上任，將實踐「讓美國再次偉大 (MAGA)」政策，中信銀是否也會緊跟「美國優先」？對此，陳佳文表示，中信現在的海外布局策略並非將美國列為最重要，但預期美國與台灣的貿易、投資關係會越來越重要，所以也會考慮來加大投資。
至於美國聯準會釋出明年放緩降息步調的訊號，陳佳文說，降息沒有像預期那麼快，對金融業影響應該還好，這兩年趁利率高的時候，中信在資產配置上，也有投資一些固定收益，他認為，如果降息幅度不大，對於銀行淨利息收益應該影響不大。
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