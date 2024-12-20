降息前景突然黯淡！專家：Fed鷹式降息正引發市場爭論2025年是否升息

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-20 10:58

‌



《路透社》專欄作家 Jamie McGeever 周四 (19 日) 撰文指出，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (18 日) 強烈暗示 Fed 明年將減緩寬鬆速度後，降息周期結束突然近在眼前，明年 180 度大轉彎進行升息的可能性也不再被排除在外。

Fed 周三依照預期將聯邦基金利率下調一碼至 4.25% 到 4.5%，但如果說有任何所謂的「鷹式降息」，便是周三這次，市場的反應也相當強烈，美元飆升兩年來高點，股市暴跌，美債殖利率大幅攀升。

‌



Fed 周三的降息決定並非一致通過，克里夫蘭聯準銀行總裁 Beth Hammack 表示反對。鮑爾在利率會議後也表示，Fed 正處於或接近放緩降息的時刻，明年將根據數據做出降息決定。鮑爾還稱貨幣政策現在「明顯放鬆了限制」且「明顯更接近中性」。

此外，Fed 也將 2025 年通膨預期中位數從 2.1% 大幅上調至 2.5%，將長期中性利率預期再次上調至 6 年新高 3%，並將明年降息次數估值減半至兩次。

儘管 Fed 最新預測仍指向明年將降息 50 個基點，到 2026 年底將放寬 100 個基點，但利率市場對此不以為然，認為明年降幅最多只有 35 個基點。

簡言之，市場本質上是在揭穿 Fed 的虛張聲勢，主要因為 Fed 官員對明年展望顯現令人費解的邏輯，決策官員預期通膨將遠高於此前預期，卻仍打算降息。

若經濟成長和就業也陷入低迷，這種立場可能更站得住腳，對市場的影響也不那麼大，但事實並非如此，Fed 仍預估經濟活動和勞動市場將在 2026 年保持強勁。

在鮑爾轉向鴿派僅一年後，市場現在可能正在考慮轉向其他方向的可能性。阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 是華爾街最早提出明年利率可能上漲的人之一。Slok 在 Fed 會後表示：「我認為，Fed 在 2025 年升息的可能性現在為 40%。」

McGeever 指出，考量到利率市場預估 Fed 將在下次會議上開始暫停降息，且將持續至明年，Slok 的觀點並非不合理，尤其是考慮到川普將於明年 1 月重返白宮，且他提出的貿易政策和關稅若付諸實施，通膨可能會升溫，令聯準會的工作更加複雜。

經濟學家 Phil Suttle 周三表示，這可能會迫使聯準會採取行動，他仍然認為在第二季關稅推動通膨上升之後，Fed 的下一步將是在明年 7 月升息。

雖然金融市場並沒有明確預估 Fed 會轉向，鮑爾周三也對這一可能性表示否定。