私募基金巨擘KKR：貨幣波動恐成明年市場「致命弱點」投資人切勿低估

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-20 13:00

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KKR 本周在 2025 年展望報告中表示，重點在於，現在不是在外匯上承擔過多風險的時候，因其可能被證明是 2025 年市場上的主導議題。投資人應做好貿易戰和財政失衡加劇匯率波動的準備，甚至超出近期的正常水位。

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關稅可能顛覆全球利率協調，經濟摩擦則會造成進一步的損害。貨幣政策有助於決定匯率水平，而大的變化可能會引發不穩定。此外，政府債務水位高企恐削減對一個國家貨幣的需求，引發貨幣貶值。

KKR 建議投資人參考 1994 年至 2000 年之間的市場表現。在 1994 年升息首次擾亂市場後，股市持續上漲，與 2022 年以來的情況類似，但 1998 年情況開始變得不穩定，貨幣寬鬆和過度槓桿的共同作用，導致投資人低估了短暫而劇烈的市場修正情形。

自去年 11 月底以來，雷亞爾一直遭到市場拋售，原因是巴西政府擬議中的緊縮措施未能緩解投資人對巴西財政赤字不斷擴大的憂慮情緒。

不過，KKR 對 2025 年市場表現大致抱持樂觀態度，並預估標普 500 指數明年底將達到 6850 點，然後在 2026 年衝向 7500 點。

KKR 在展望報告中寫道：「可以肯定的是，我們預估在實現 2025-26 年目標股價的過程中，會有大量的波動、盤整和下跌。」