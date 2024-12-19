鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至106元，幅度約10.42%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至106元，調升幅度10.42%。其中最高估值118元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予DT Midstream Inc評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀2位。
DT Midstream Inc今(19日)收盤價為95.79元。近5日股價下跌10.42%，標普指數下跌3.48%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至82.5元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至85元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至88元，幅度約3.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至96元，幅度約4.35%
上一篇
下一篇