search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至106元，幅度約10.42%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至106元，調升幅度10.42%。其中最高估值118元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予DT Midstream Inc評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀2位。

DT Midstream Inc今(19日)收盤價為95.79元。近5日股價下跌10.42%，標普指數下跌3.48%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DTM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
DT Midstream Inc95.79-2.95%

延伸閱讀


Empty