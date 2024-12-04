鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至96元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至96元，調升幅度4.35%。其中最高估值118元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予DT Midstream Inc評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀2位。
DT Midstream Inc今(4日)收盤價為102.76元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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