披索處歷史低點附近 菲律賓央行強化外匯監管

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-17 15:50

在本幣接近歷史低點幾周後，菲律賓央行周三 (17 日) 宣布了一套新的外匯指導方針，旨在加強其市場監管。

菲律賓央行在聲明中表示，貨幣委員會已批准對外匯法規的修訂，以允許央行收集有關外匯交易「更準確和相關」的資訊。此舉將「促進和維持價格穩定，確保金融穩定和對銀行的有效監管」。

在主要變化中，菲律賓央行定義了不符合其報告標準的回報內容，例如根據其外匯交易監管手冊錯誤、延遲和未提交的報告。

消息發布時，菲律賓披索兌美元匯率周三在馬尼拉交易中上漲至 58.345 兌 1 美元，自從在 6 月披索跌至歷史新低 59 之後，其兌美元匯率正緩慢復甦。

Security Bank Corp. 首席經濟學家 Robert Dan Roces 表示，「雖然對舉報違規行為的更明確處罰，讓事情變得更加嚴格，但沒有提到對外匯交易的限制。」

Roces 指出，新規定透過改善外匯交易的報告和合規性，來加強央行對市場的監管，但「不一定限制它們」。

央行表示，根據舉報主體和分類，也修改了舉報違規行為的罰款金額，但未提供細節。