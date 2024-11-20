工業與車用晶片需求差！意法半導體拚撙節 重申2030年200億美元營收目標不變

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-20 16:06

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意法半導體 (STM-US) 在今 (20) 日舉行投資者大會前表示，維持 2022 年時制定的 2030 年財務目標不變，該公司正因為為在工業跟車用晶片市場表現下滑而三度調整營運前景。

這家歐洲銷售額最大的半導體製造商重申 2030 年營收將達 200 億美元，營業利潤率將超過 30% 的預測，並制定 2027-2028 年的中期計劃，目標是在成本節約計畫的支持下，實現 180 億美元的營收，以及 22% 至 24% 的營業利潤率。

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這家由法國和義大利合資的企業發出聲明說，目前尋求 2027 至 2028 年達到營業利潤率 22% 至 24%。此前目標是在 2027 年達到營收超越 200 億美元的目標。

意法半導體在聲明中說：「與目前的成本基礎相比，預計到 2027 年將節省數百萬美元。」

意法半導體的客戶持續受到車用、工業、電子產業客戶訂單下滑的衝擊，先前已二度下修 2024 年營收財測目標，上月也宣布打算啟動一項撙節支出的計畫，盼能在 2027 年底前節省數億美元成本，但未揭露具體細節。

投資人和分析師將在投資者大會上了解上述計畫的一些細節，並從中得知意法半導體接下來的戰略、主要市場趨勢和成長機會、製造業、技術和產品的發展以及價值創造。

意法半導體主要營收來源在於車用晶片，但由於晶片庫存過剩、電動車需求低於預期而面臨到挑戰。