杏輝三大營運面向具體落實 明年展望正向樂觀

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 17:13

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杏輝 (1734-TW) 與杏國 (4192-TW) 今 (19) 日召開聯合法說會，董事長李志文指出，杏輝醫藥在擴充學名藥發展能量、累積新藥研發，以及強化天然植提三大營運面向具體落實下，對今年營運持正面看法，也指出明年展望樂觀，朝全方位健康布局。

杏輝說明，學名藥部分將持續推出新品項，除在日本領證之外，將攜手日本夥伴進軍東協市場，包括泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓與越南等地，已將既有產品導入市場，同時也將代理日本原廠藥物進入台灣。

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癌症製劑方面，目前已有多項針劑與固型劑的產品量產中，也透過近幾年杏國開發癌症新藥的經驗，像源頭洽談 API(活性藥物成分) 部分的合作模式，朝一條龍的方式發展。

功能性產品部分，除持續銷售蓉憶記、活芯以及利補康，預計 2025 年將有男性功能保健、調節血糖、腸道保健及喉部保健 4 個新品項上市，有望帶來新一波的成長。

杏國的新藥研發持續以 EndoTAG 平台技術為核心，持續優化產品設計，推動國際業務發展。為支應新藥開發的支出，杏國聚焦癌症治療藥物與功能性食品的開發，並加速取得所代理的藥品執照，以優化產品組合提高營收。