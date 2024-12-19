〈鈺創新品亮相〉盧超群：台灣是AI科技大國 明年展望謹慎樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-19 17:10

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鈺創 (5351-TW) 明年 1 月初將前往美國消費性電子展 CES，董事長盧超群今 (19) 日表示，展望明年，儘管外界環境變動非常大，不過對明年產業景氣謹慎樂觀，尤其台灣是科技大國，位列全球前十大，將持續在 AI 趨勢中站穩腳步。

鈺創今年預計在 CES 推出眾多軟硬整合 IC 及微系統產品，搶攻 Edge-Al 商機，包括 SOC+DRAM、多元視覺 Sensor Fusion 供應機器人、無人船、醫院維安、48V USB Link 等 IC 及微系統。

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針對訂單狀況，盧超群說，外界環境變動非常大，鈺創會優先承接價格穩定、關係穩定的訂單，關係不持久跟價格太殺戮的訂單就不做，同時積極拓展本次發布的 AI 新品，先前推出的 AI 產品已陸續取得訂單，期待半導體與 AI 相互作用帶來的正面效益。

展望明年，盧超群抱持謹慎樂觀看法，指出明年半導體產值將較今年成長，細分高中低階市場來看，高價值的產品包括 AI 雲端晶片所需的 HBM、邊緣裝置的特殊性 DRAM，都將持續成長。