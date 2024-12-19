Baird大幅上調特斯拉目標價至480美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-19 17:20

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Baird 將特斯拉 (TSLA-US) 的目標價從 280 美元上調至 480 美元，理由是特斯拉在成本削減、新車型和有利的監管動態的支持下，成長前景強勁。

分析師說：「這支股票已經獲得了巨大的動力，並且有幾個即將到來的潛在催化劑。我們長期看好，並會在回檔時買進。」

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Baird 看好特斯拉 2025 年的前景，原因包括 Cyber​​cab 可能獲得監管快速通道、平價車型的推出，以及馬斯克與總統當選人川普的關係。

Baird 預計，特斯拉的成本削減措施和工廠利用率的提高將推動增長，而監管信貸銷售可能會成為可持續的收入來源，因為競爭對手面臨生產挑戰。

然而，美國電動汽車稅收抵免的取消以及與特斯拉上海業務相關的地緣政治風險構成風險，同時也有人擔心執行長馬斯克能否平衡多重角色的能力。