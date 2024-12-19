〈陸股盤後〉Fed放鷹 明年降息預期減半 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-19 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（19 日）收盤漲跌互見，美國聯準會（Fed）如預期決定降息 1 碼，暗示未來降息幅度變小，「鷹森」前景令市場感到失望。

上證指數周四收報 3,370.03 點，跌 0.36%。深證成指收報 10,649.03 點，漲 0.61%。創業板指收報 2,213.54 點，漲 0.52%。

Fed 在台北時間周四凌晨將聯邦資金利率下調 1 碼至 4.25%～4.5% 區間，這是央行官員今年來第三次調降利率，並對未來幾年進一步降息持謹慎態度。

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最新利率點狀圖顯示，Fed 預估明年基準利率降至 3.9%，暗示將降息 2 碼，而先前 9 月的預測是降 4 碼。Fed 官員預測到 2026 年利率會調低至 3.4%，高於先前預測的 2.9%。

Fed 主席鮑爾在會後記者會釋出鷹派訊號，他聲稱：「貨幣政策立場已經明顯減少了限制性，因此，在考慮進一步調整政策利率時，我們可以更加謹慎。」

芝加哥商業交易所 FedWatch 工具顯示，交易員預測 Fed 在 1 月會議再次降息的可能性，已經降至 10% 以下。

美銀表示，經濟預測摘要（SEP）和 Fed 主席鮑爾的看法都顯示未來央行官員會放慢降息腳步，如果美國的經濟數據符合預期，明年 1 月 Fed 官員可能會暫停降息。

中信證券經濟學家說，Fed 在 12 月議息會議降息 1 碼，符合市場預期。本次點狀圖顯示明年目標利率中樞為 3.9%，高於 2024 年 9 月會議顯示的 3.4%，同時上調明年的通膨和經濟增速預測，下調明年的失業率預測。

中信證券指出，鮑爾對後續降息的「程度和時間」沒有清晰指引，但他對經濟成長的信心比較強。從鮑爾的發言來看，Fed 對明年通膨有明顯的擔憂，本次議息會議比市場普遍預期鷹派許多，但與中信證券 2025 年 Fed 降息 2 次的看法一致。