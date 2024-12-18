〈能源盤後〉中國數據疲軟 市場憂心全球需求前景 原油連2日走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-12-18 06:02

‌



原油期貨價格周二 (17 日) 連日下跌，全球基準的 Brent 緣由跌至一周來最低點，係因近期疲軟的中國經濟數據引發市場對能源需求前景的擔憂。

交易員也關注周三公佈的消息，聯準會的利率決定將影響石油需求，美國能源資訊局 (EIA) 也將提供美國石油供應和產量的最新數據。

‌



能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 63 美分或 0.9%，收每桶 70.08 美元，連續第二個交易日下跌。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 72 美分或 1%，收每桶 73.19 美元，觸及 12 月 10 日以來的最低水準。

1 月交割汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.94 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.23 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 3.31 美元。

市場驅動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 指出，中國令人失望的經濟數據引發市場對全球最大能源消費國需求放緩的擔憂，油價因而連續兩日走跌。

繼上周油價上漲後，本周迄今均走跌。上周油價是受到中國近期經濟刺激措施的支撐。

Sevens Report Research 周二分析寫道，WTI 原油期貨價格周一收跌，係因中國疲軟的零售銷售和固定資產投資數據蓋過了歐洲和美國強勁的綜合 PMI 報告。悲觀的中國經濟數據也證明「足以抵消」俄烏緊張局勢升級帶來的支撐力。

報導指出，烏克蘭上周末發動了一次無人機襲擊，成功擊中了俄羅斯中部一個重要的燃料儲存庫。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟委員會周一宣布了第 15 項制裁俄羅斯的方案，為油價提供一些支撐力。該方案針對的是非歐盟油輪，這些運載俄羅斯石油的油輪即俄國所謂的影子艦隊。

美國方面，交易員也在等待聯邦公開市場委員會周三將公布的政策決定。根據 CME FedWatch 工具，市場普遍預期 Fed 降息 25 個基點。「如果 Fed 進一步降息，美元走軟可能會提振以美元計價的石油。」Otunuga 說。

路透社報導，中東未來幾天可望簽署加薩戰爭的停火協議，該地區局勢緩解可望減輕市場對全球石油供應的擔憂。

美國 EIA 周三也將發布上周美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周 (12/13 止) 美國商業原油庫存將減少 180 萬桶、汽油供應量增加 210 萬桶，以及餾分油供應量增加 60 萬桶。