中國車廠銷量預估樂觀 胡連明年營收更上層樓戰百億大關

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 19:19

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車用連接器廠胡連今 (18) 日召開法說會，董事長張子雄表示，明年中國車廠品牌客戶銷量預估正向，加上歐系客戶也會有不錯的成長，明年營收可望更上一層樓，挑戰百億元大關，也持續尋找國際 Tier 1 線組廠的合作或併購機會。

胡連中國車廠客戶包含比亞迪 (BYD)、奇瑞、吉利、長安、理想、小米、小鵬等，中國營收比重約 7 成，張子雄表示，目前客戶對於明年銷量普遍抱持正面看法，且隨著中國車廠在全球市場重要性提升，胡連將因此同步受惠。

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歐系車廠方面，胡連除了切入比雅久三輪電動物流車供應鏈，電源配電系統 (PDU)、高壓線束等明年第一季開始出貨外，在 Marrlli 及 Stellantis、Magana 等客戶也都有斬獲，預計明年歐洲營收會翻倍成長。

與 LEAR 合作方面，胡連表示，雙方的合資公司營收從一開始每個月幾百萬元，今年大幅成長，已經達到每月上千萬元的規模，此外，與 LEAR 共同研發的 EPDU 明年也會有進展，將持續合作開發更多產品。

同時，胡連也不排除透過併購增加營運規模，公司透露，會以 Tier 1 的國際線廠為主要併購或合作目標，希望能藉此從 Tier 2 提升至 Tier 1，藉此擴大產品導入新客戶的機會。