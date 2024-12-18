丁丁藥局揭曉全新CIS 為品牌注入新價值

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 17:42

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丁丁藥局今 (18) 日正式揭曉全新企業識別系統 (CIS)，母公司諾貝兒寶貝 (6844-TW) 董事長楊宏培表示，此次 CIS 全新改版，象徵丁丁藥局企業理念的進化與再出發，展現未來邁向大健康領域的決心，也為品牌注入新價值。

丁丁藥局說明，全新識別的英文縮寫「Tt」代表 Trust(信任) 與 team(團隊)，為品牌注入全新的意涵與價值。

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楊宏培指出，新 CIS 以丁丁藥局的核心元素進行創意化呈現，將「丁丁」的英文縮寫「Tt」，賦予 Trust(信任) 與 team(團隊) 的雙重意義，並融合象徵專業醫療的十字標誌，體現丁丁藥局致力服務全齡健康需求的理念。此外，經過優化的品牌代表色「丁丁藍」也傳倜全新形象的溫暖與信任。

諾貝兒寶貝總經理許王伸表示，新的 CIS 不僅對內提升團隊凝聚力，激勵同仁將「專業」進一步昇華為「信任」，對外則是丁丁藥局對消費者的承諾，實踐「聽見需求，陪伴更健康的生活」的服務精神。