佳世達旗下諾貝兒砸5.73億 投資專品藥局、合康連鎖藥局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 19:26

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佳世達 (2352-TW) 旗下諾貝兒寶貝 (6844-TW) 今 (23) 日董事會通過，授權董事長在 5.73 億元的額度內，投資專品藥局、合康連鎖藥局，分別取得 55% 以上及 70% 以上的股權，加速布局藥局版圖，以提升營運競爭力。

諾貝兒寶貝旗下連鎖通路丁丁藥局，致力打造科技創新的藥局領導品牌，整合藥局上下游相關產業，陸續與虹韻聽力、明基健康生活等相關企業合作。同時，持續優化現有事業，提升每家門市的坪效，提高整體營運效益，並確保顧客享有最高水準的服務品質，提供從嬰兒、熟齡族到銀髮族的一站式安心服務。

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丁丁藥局將啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市場占有率，強化競爭優勢，確保在競爭激烈的市場中持續領先。此外，丁丁藥局持續創新，結合商場零售策略，推動聽力店中店及家樂福店中店模式，開創全新商業模式，加速藥局通路的開發與轉型。