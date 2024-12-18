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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為120元

鉅亨網新聞中心 2024-12-18 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.43元，其中最高估值2.28元，最低估值-0.11元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.28(2.83)8.5113.05
最低值-0.11(-0.11)3.15.05
平均值0.82(1.05)5.789.25
中位數0.43(0.65)5.819.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,031,00046,358,00056,222,550
最低值32,238,00037,271,00043,002,130
平均值33,081,00041,179,62049,288,720
中位數32,500,45040,752,50049,110,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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