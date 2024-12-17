鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至140元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由145元下修至140元，調降幅度3.45%。其中最高估值160元，最低估值109元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀1位。
力成(6239-TW)今(17日)收盤價為115.5元。近5日股價下跌3.35%，相關半導體業近5日上漲1.17%，集中市場加權指數下跌0.46%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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