鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調升至120元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 14:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由115元上修至120元，調升幅度4.35%。其中最高估值157元，最低估值93元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀3位。
南電(8046-TW)今(18日)收盤價為110元。近5日股價下跌2.68%，相關零組件業近5日上漲0.49%，集中市場加權指數下跌0.46%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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