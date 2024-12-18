印度擬徵收25%的「保障稅」 反制中國低價傾銷鋼鐵

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-18 08:52

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印度傳有意對進口鋼鐵徵收高達 25% 的「保障稅」或臨時稅，以限制中國低價鋼材進口。

此提議周二 (17 日) 在印度工部部長 Piyush Goyal 主持的一次會議上獲得了廣泛支持，小型企業在得到不會受到鋼材價格上漲衝擊的保證後，放棄了最初的反對意見。

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JSW Steel、塔塔鋼鐵 (Tata Steel) 和安賽樂米塔爾日鐵印度公司 (Arcelor Mittal Nippon Steel India) 等主要生產商，也對來自中國的低價進口產品表達擔憂。

一位出席會議的官員稱，「保障稅預計在調查後徵收，可能在一個月內完成，為消除小製造商的擔憂，大型鋼鐵製造商將以較低的價格向他們供應鋼材。」

印度貿易救濟總局正在調查從中國進口的低價產品是否損害國內鋼鐵製造商的利益，一旦調查結束，當局很可能會啟動徵收臨時稅。

近年來中國經濟低迷，尤其是房地產業崩盤，導致鋼鐵內需銳減，但鋼鐵產量卻未顯著減少，因此以低價大量向國外市場傾倒，今年前 11 月已破億噸，迫使許多亞洲國家出包括台灣、韓國、日本及越南等出手反制。