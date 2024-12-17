鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調升至23元，幅度約9.52%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一地平線(FHN-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至23元，調升幅度9.52%。其中最高估值25元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予第一地平線評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀0位。
第一地平線今(17日)收盤價為20.3元。近5日股價上漲9.52%，標普指數上漲0.35%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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