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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調升至21元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一地平線(FHN-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21元，調升幅度5%。其中最高估值23元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予第一地平線評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀0位。

第一地平線今(4日)收盤價為20.62元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FHN市場預估目標價

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