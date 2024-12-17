不只是土壤的醫生 台境要大步跨入廢棄物能源化及焚化爐操作

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 18:36

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台境 *(8476-TW) 今 (17) 日召開法人說明會，公司並透露，台境 * 除現有在土壤、空氣及污水的整治的標案之外，將把廢棄物能源化及焚化爐代操業務投入資源進行拉升，對於未來的營業比重將會把兩者比重提升爲占 50%。

台境 * 董事長郭人豪指出，公司在做廢棄物能源化領域，11 月已在高雄市岡山推動廢棄物資源化設施促參案拿到第一階段第一順位，岡山的案子是全台灣第一個把垃圾減量造粒變成循環經濟的案子，也對公司有指標性意義，如在 2025 年 3 月順利取得，預估此一案件一年可替台境帶來 3 億元營收。

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同時，台境 * 並透過私募取得台鋼旗下榮福公司 18% 股權進行與台鋼集團合作，郭人豪指出，台境 * 旗下的機電人才足，垃圾焚化爐的核心技術在機電，台鋼集團旗下垃圾焚化爐操作的榮福焚化爐與台境 * 合作改善中，預期有助於榮福公司的營運改善，未來台境 * 在垃圾焚化爐代操作及廢棄物能源化，將積極投入爭取這方面新業務。