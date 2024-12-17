創新板2.0明年1/6上路 全市場1300萬戶都能投資

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 19:19

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為積極建構亞洲資產管理中心，證交所宣布，臺灣創新板於 2025 年 1 月 6 日起將全面升級，聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等四大主軸。未來將從 30 萬戶大幅放寬至全市場投資人 1300 萬戶，可望進一步提升流動性。

一、 取消合格投資人限制

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證交所配合修正「營業細則」，取消合格投資人規範，並明訂除專業機構投資人外，初次買進前須已簽署風險預告書，配合修正「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。另就開放盤中零股交易，修正「上市股票零股交易辦法」。

二、 提升創新性審查嚴謹度

修正「審查有價證券上市作業程序」、「審查外國有價證券上市作業程序」等規定，並增訂「創新板申請上市案創新性審查作業要點」，訂定證交所受理申請創新板上市案件後，應委請七名專家出具創新性審查意見，須經五名以上專家表示同意，始符合創新性審查條件。申請公司亦得於送件前申請創新性審查。

三、 打造彈性友善籌資環境

修正「上市審查準則」，放寬申請創新板上市時，已提出擬上市股份總額百分之十以上股份辦理公開銷售，且申請改列一般板時亦符合股權分散標準者，得免辦理公開銷售。

四、 強化投資人權益保障