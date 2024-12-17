創新板2.0明年1/6上路 全市場1300萬戶都能投資
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 19:19
為積極建構亞洲資產管理中心，證交所宣布，臺灣創新板於 2025 年 1 月 6 日起將全面升級，聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等四大主軸。未來將從 30 萬戶大幅放寬至全市場投資人 1300 萬戶，可望進一步提升流動性。
一、 取消合格投資人限制
證交所配合修正「營業細則」，取消合格投資人規範，並明訂除專業機構投資人外，初次買進前須已簽署風險預告書，配合修正「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。另就開放盤中零股交易，修正「上市股票零股交易辦法」。
二、 提升創新性審查嚴謹度
修正「審查有價證券上市作業程序」、「審查外國有價證券上市作業程序」等規定，並增訂「創新板申請上市案創新性審查作業要點」，訂定證交所受理申請創新板上市案件後，應委請七名專家出具創新性審查意見，須經五名以上專家表示同意，始符合創新性審查條件。申請公司亦得於送件前申請創新性審查。
三、 打造彈性友善籌資環境
修正「上市審查準則」，放寬申請創新板上市時，已提出擬上市股份總額百分之十以上股份辦理公開銷售，且申請改列一般板時亦符合股權分散標準者，得免辦理公開銷售。
四、 強化投資人權益保障
修正「審查有價證券上市作業程序」等，創新板上市審議委員會決議門檻應有出席審議委員三分之二以上同意。修正「上市審查準則」等，恢復對集團企業及關係人銷貨依賴度限制。修正上市申請書件，要求公司申請創新板上市時如符合所營事業嚴重衰退或無獲利情形者，應檢具上市後於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」輸入具體規劃及執行情形之聲明書。修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，明訂創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會。
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