正式向Google下戰帖！OpenAI宣布ChatGPT搜索向全球所有用户開放

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-17 15:10

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OpenAI 正式於周一 (16 日) 向所有 ChatGPT 用戶推出搜尋產品，加劇了與 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下搜索龍頭 Google 的競爭。

這個名為 ChatGPT Search 的產品，將開放給所有在公司行動應用程式和網站上使用聊天機器人帳戶登入的用戶。此前，OpenAI 僅向付費訂閱者提供此搜尋選項。

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OpenAI 在周一的直播活動中表示，ChatGPT Search 的速度已有所提升，現在可以設定為任何網路瀏覽器的預設搜尋引擎。此外，行動版的 ChatGPT Search 體驗也得到了改進。例如，在 iOS 的 ChatGPT 應用程式中，用戶現在可以看到組織更完善的商家資訊，包括地址 (在 Apple 地圖中) 和電話號碼。

OpenAI 的產品長 Kevin Weil 與 ChatGPT Search 產品負責人 Adam Fry 和技術團隊的 Cristina Scheau 共同宣布了 ChatGPT 搜尋的最新功能，包括語音搜尋。這次更新還引入了多項旨在簡化資訊檢索的改進，這些改進在 ChatGPT 的發表會上進行了演示。

最新的更新包括搜尋速度和準確性的提升，這意味著用戶現在可以期待更快、更精準的搜尋結果，從而提高資訊存取的整體效率。搜尋功能現在支援嵌入式內容，包括 YouTube 影片、圖片和電影，提供更具動態和互動性的使用者體驗。

透過豐富的媒體整合，用戶現在可以在 ChatGPT 中觀看影片，而無需離開原始搜尋頁面。 此次更新還提供了詳細的商業地圖，包括餐廳資料，以提供最準確的即時資訊。

ChatGPT Search 是 OpenAI 的 AI 驅動網路搜尋體驗，由 OpenAI 的 GPT-4o 模型的微調版本提供支援，它可以提供來自網路的資訊，例如體育比分、新聞、股票報價等等，以及相關來源的連結，之後用戶可以提出後續問題來完善他們的搜尋。

ChatGPT Search 會顯示來自不同線上來源的摘要答案，以及「豐富的」內容，如嵌入式照片和 YouTube 影片。