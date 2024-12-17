全球第二！抖音旗下豆包APP上月活躍用戶數近六千萬 只輸OpenAI的ChatGPT

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-17 10:57

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抖音旗下火山引擎明 (18 日) 日將於上海舉行 FORCE 原動力大會，大會主題圍繞 AI 展開，會中將有豆包系列大模型全面升級，以及事關 AI + 企業服務、AI + 產業轉型等 AI 賦能實體經濟案例與話題分享，

近來，豆包迎來多項突破，豆包 AI 應用 DAU(日活躍用戶數量)、MAU(月活躍用戶數量) 快速增長。在 11 月的 AI 產品全球月活躍排行榜中，豆包 APP 的 MAU 達到 5998 萬，僅次於 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二，全中國第一。

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另據量子位數據，截至 11 月底，豆包 APP 在今年累計用戶規模超越 1.6 億，在 11 月平均每天有 80 萬新使用者下載豆包，DAU 接近 900 萬，成長率超過 15%，斷層領先，在國內遠超第二名 Kimi 的 300 萬。

去年，抖音組建大模型團隊，並於同年下半年正式成立 Flow 部門，專注 AI 應用。此後抖音系 AI 應用快速湧向國內外市場，覆蓋 Agent 客製、聊天、社交、圖像 / 影片、辦公、教育等多個領域，例如 AI 對話助手豆包 (海外版 Cici)、AI bot 開發平台扣子(海外版 Coze)、AI 角色互動 APP 話爐(已更名為貓箱，海外版 AnyDoor)、AI 創作平台即夢(海外版 Dreamina)、AI 教育平台河馬愛學(已更名為豆包愛學) 等。

在眾多抖音系 AI 應用中，豆包一馬當先，去年 8 月上線，今年 2 到 3 月 DAU 超便超越百度 (09888-HK)(BIDU-US) 文言一心。作為通用型 AI 應用的豆包基於大模型開發，既可實現 AI 智慧聊天、對話、問答等功能，也支援創建多個智慧體，適配學習、生活、情感等多個場景。

豆包之所以能迅速崛起，離不開抖音在背後燒錢買量。跟據廣告情報分析平台 AppGrowing 統計，豆包智慧助手 4 月、5 月的投放金額接近 1800 萬人民幣，6 月上旬時的投放金額飆升至 1.24 億人民幣。

豆包如今已成為 AI 行業的大熱門，近期有包括德生科技、洲明科技、居然智家、蜂助手、中科藍訊、實豐文化、中科創達、因賽集團在內 8 家上市公司近期發佈機構調研或互動平台回復與豆包合作的相關情況。

去年被 ChatGPT 拉爆的大模型賽道上，大廠們紛紛出手搶佔先機，百度、阿里巴巴在當年上半年相繼推出文言一心和通義千問，而抖音去年 8 月才面向公眾開放雲雀大模型，上線豆包 APP，三個月後才正式成立 Flow 部門，抖音在 AI 方面的布局才開始系統化。

據悉，Flow 部門的總負責人為朱駿，下設三個部門，AI 產品團隊 Flow，大模型研發團隊 Seed 和產品研發支持團隊 Stone。Flow 目前是跟抖音、火山、飛書等平級的主要營業單位。

抖音在 AI 領域雖起步晚，但自今年起全力加速，首先是在應用層面的多點開花，瞄準海內外市場，在多領域多市場同步發力。

根據《第一財經》統計，抖音目前還在正常運營的 AI 應用約有 20 款，其中絕大部分是在 2024 年以後發佈的。

大模型層面，抖音也在不斷彌補不足之處，去年僅發佈語言模型，今年相繼補全了圖片、語音、音樂、影音、3D 等不同模態的生成式 AI 模型。今年 9 月，抖音旗下火山引擎在深圳舉辦 AI 創新巡展，發佈了包括豆包視頻生成大模型、音樂生成大模型在內的多款模型。

影片生成大模型無疑是最大亮點，OpenAI 的影音生成工具 Sora 今年初再度震撼市場，掀起影音生成式 AI 的熱潮。近日，OpenAI 正式發佈影片生成模型 Sora 的新版本 Sora Turbo，供 ChatGPT Plus 和 Pro 付費訂閱使用者使用，

抖音此次則沒有落後，甚至主動出擊，直面市場競爭，並對 AI 賽道也有了新思考。

《36 氪》近日報導稱抖音管理層判斷 AI 對話類 (或稱 chatbot 類) 產品可能只是 AI 產品的「中間態」，長期更理想的產品形式，相當需要更視覺化的用戶體驗、更低的使用者使用門檻。因此，抖音已提升剪映和即夢的產品優先順序，嘗試用新的路徑打造 AI 時代的「抖音」。

據悉，剪映主要用於視頻創作，已經在圖片、視頻編輯等功能中應用了最新的模型技術; 即夢作為剪映后推出的 AI 創作工具兼社區，也將在未來受到重點關注與資源傾斜。