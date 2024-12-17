省錢優惠還是美國人最愛 Temu連兩年成美國App下載榜首

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-17 14:40

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在 2024 年，美國消費者似乎偏愛尋找應用程式內的優惠來節省開支。

Temu 成為 2024 年 Apple 應用程式商店下載次數最多的應用程式，超越了 TikTok 和 ChatGPT，也是這個應用繼去年之後，再次登上榜首。

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Temu 是一款中國電子商務應用程式，以其各種產品的大幅折扣而聞名。

Temu 在美國 Z 世代消費者中特別受歡迎。應用程式分析公司 Appfigures 的數據顯示，在 2024 年的前 10 個月，18 至 24 歲的 Z 世代使用者下載了 Temu 4200 萬次。Appfigures 的數據來自 iOS 和 Android 使用者。

Temu 的行銷預算高達 70 億人民幣，相當於 10 億美元，主要在 Facebook、TikTok、Youtube 等平台投放廣告。平台也透過社群裂變的方式，如「養魚」遊戲，邀請朋友購物獲得獎勵，迅速增加了用戶量和活躍度。

Temu 的母公司拼多多控股 (PDD-US) 第三季銷售額較 2023 年同期增長 44%，達到 142 億美元。

拼多多控股自 2022 年在美國推出 Temu 後便迅速崛起。為了吸引美國消費者，拼多多控股投入了數百萬美元進行營銷。Temu 在超級盃期間播出了三支廣告，其中在觀看人數眾多的超級盃比賽中播放 30 秒的廣告可能需要花費 700 萬美元。

然而，如果川普果真對中國商品徵收高額關稅，Temu 的人氣可能會面臨風險。如果 Temu 為了抵消可能對其產品徵收的 60% 關稅而提高價格，其人氣可能會受到影響。

除了 Temu 之外，零售商亞馬遜、Shein 和麥當勞的應用程式也進入了 Apple 應用程式商店 2024 年下載次數最多的前 20 名。這表明消費者正在各個類別中尋找優惠。

麥當勞成功地利用應用程式內 targeted 的促銷活動來建立客戶忠誠度。這家連鎖店的美國餐廳主管今年早些時候表示，忠誠度計畫的客戶光顧次數比非忠誠度計劃的客戶多 15%，消費金額幾乎是他們的兩倍。預計到 2027 年，忠誠度計劃平台的銷售額將達到 450 億美元。