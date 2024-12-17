1.5兆！A股牛市失去動力、川普關稅威脅 中國11月資本外流規模創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-17 13:20

‌



最新數據顯示，由於川普在美國總統大選中獲勝，全球投資組合流動受到衝擊，中國資本市場上月資金流出金額達到創紀錄的 457 億美元 (約 1.5 兆台幣)，中國國家外匯管理局的數據也顯示跨國證券投資收入為 1889 億美元，支出 2346 億美元，導致 11 月赤字規模創史上最大紀錄。

上述數據發布之際，中國自 9 月底開始的政策驅動型牛市正失去動力，且面臨到川普關稅威脅，人民幣兌美元匯率大幅下跌。

‌



巨額赤字較 10 月的 258 億美元有所擴大也反映出投資人信心減弱，即使中國自 9 月底以來宣布一系列政策來刺激深陷困境的房市、消費疲軟和持續通縮的經濟。

法國巴黎銀行在寫給客戶的報告中說：「復甦動能是否會持續到 2025 年第一季，取決於中央經濟工作會議制定的刺激措施的實施速度和力度，以及潛在美國關稅的時機。」

中國領導層在上週的中央經濟工作會議上承諾增加預算赤字，發行更多債務並放鬆貨幣政策。

中國國家外匯管理局發布的投資組合數據與其他顯示出類似趨勢的中國資本統計數據一致。中國央行周一 (16 日) 表示，該國上月境外機構連續第三個月減持中國在岸債券。

此外，追蹤全球投資組合流動的國際金融協會 (IIF) 的數據也顯示上月中國債市和股市資金有所流出。

IIF 表示，川普勝選後美元走強，幫助推動了包括中國在內新興市場投資組合的流動情形。

高盛表示，根據該公司首選指標顯示，中國 11 月外匯流出顯著，達 390 億美元，較 10 月的 50 億美元大幅增加。