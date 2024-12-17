又一家！HPS Investment獲貝萊德近4000億收購 高管與員工實現財富自由

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-17 16:00

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全球資產管理巨擘貝萊德 (BLK-US) 今年動作頻頻，即便鄰近歲末年終，還是在 12 月初宣佈將以 120 億美元 (約 3934 億台幣) 的股票收購 HPS Investment Partners，因該公司希望進軍非常受歡迎的私人信貸領域。

這項收購案預計明年中完成，HPS 高管跟員工將獲得貝萊德子公司的股權，這些股權可兌換約 1210 萬股貝萊德股票，其中 75% 股權將在收購完成後支付，剩餘 25% 和額外獎金將在未來五年支付，具體取決於成交條件和財務業績里程碑。這項收購交易還將創立一個擁有約 2200 億美元資產的「綜合私人信貸特許經營權」。

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若按貝萊德周一 (16 日) 收盤價每股 1064.65 美元計算，HPS 高管與員工手頭的股票資產逾 130 億美元(約 4263 億台幣)，實現人生財富自由應該手到擒來了。

事實上，這不是貝萊德第一次撒錢。今年 7 月，貝萊德收購英國私募股權資料庫供應商 Preqin 的交易中，也幫後者公司一批骨幹實現下半生財富自由。

貝萊德在官網上明確表示，收購 HPS 就是為了進軍私人信貸領域，並稱固定收益未來是建立公共和私人投資組合，以優化流動性、收益率和多樣化。這筆交易將把貝萊德強大的企業和資產擁有者關係與 HPS 多元化發起和資本靈活性結合起來。合併後的私人信貸特許經營權將與貝萊德 3 兆美元的公共固定收益業務並肩工作，為整個投資組合的客戶提供公共和私人收入解決方案。

貝萊德預估，到 2030 年，私人債務市場將增加一倍以上至 4.5 兆美元。私人信貸的期限、回報和收益率特徵與長期資本客戶的需求相匹配，包括保險公司、退休金、主權財富基金、財富管理公司和為退休儲蓄的投資者。

有了 HPS 後，貝萊德的私人市場資產管理規模和管理費將分別提高 40% 和約 35%。HPS 管理著約 1480 億美元資產，截至今年第三季貝萊德監管著 11.5 兆美元的資產。

值得注意的是，貝萊德這筆收購案具里程碑意義，因貝萊德拿到能與 KKR 和 Apollo Global Management 等私募巨頭競爭的籌碼。

貝萊德的壯大非一蹴可幾，以今年一些收購案為例，每次收購行動均意義深長，像是 7 月以 32 億美元現金收購 Preqin，後者作為另類資產行業數據和市場分析可靠的供應商，無疑能幫貝萊德增強其在私募資產市場中的監管風險和分析數據能力，更重要的是還希望將指數化的理念引入私募市場，提供 ETF 商品。該收購現已到達最後階段