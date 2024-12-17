卡位季配高息！台股ETF受益人周增2.1萬人 00919奪今年人氣王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 10:23
台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料出爐，由於卡位本周季配型除息行情，66 檔台股 ETF 受益人數周增 2.1 萬人。上周元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 恢復交易受益人數減少 1046 人，另有 25 檔受益人增加。
進一步觀察，今年來受益人增加最多的，是配息維持配息新高、將於本周除息的群益台灣精選高息 (00919-TW)，增加 61.1 萬人。
整體來看，台股 ETF 受益人雙增的前十大中都沒有月配型，而包括 00919、00878、0056、00713 等季配型受益人數卻持續創高，統計今年來 66 檔台股 ETF 受益人總共增加 414.9 萬人，總人數來到 1021 萬 9935 人。
據了解，擁有百萬投資人的 00919，第 7 次預估配息 0.72 元維持新高，總受益人數持續創新高來到 104.6 萬人。有別於其他台股 ETF，00919 成立以來配息穩定步步高，似台積電階梯式步步高的配息政策，連續 7 季年化配息率都逾 10% 優於投資人期待。00919 本次除息日為 12 月 20 日，參與除息最後買進日為 12 月 19 日。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，對於台股後市，過往 20 年統計，11 月若收黑、12 月上漲機率逾 90%，預期 12 月作帳行情啟動，加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。
台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，可擇優布局優質產業。
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