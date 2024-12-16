中鋼運通攜手高科大 共育高階海事專業人才

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-16 19:27

‌



根據國際航運商會 (ICS) 統計，全球至 2026 年底將面臨約 9 萬名的適任船員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰，中鋼 (2002-TW) 旗下中鋼運通也積極培育台灣籍船員，並攜手高科大產學合作，共育高階海事專業人才。

中運目前擁有 21 艘船舶，船隊主要載運貨物為母集團中鋼一貫化作業鋼廠使用的原料，雖然船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達 80%，其中約三分之二船舶的航線也經常停靠台灣港口，承運貨物及航線相對單純。

‌



中運多年來也提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展，且中運晉升管道相對順暢，只要在船上表現優異及取得相關證照等晉升資格，即能快速展開職務升遷進階。

此次高科大航運技術系及輪機系共 36 位師生參訪中運，透過座談交流及參觀散裝船來了解船運實務及認識工作環境，中運經營團隊也鼓勵同學們持續在語言及專業技能上積極扎根學習，將來在全球競爭激烈的船員人才市場脫穎而出，成為專業航海人。