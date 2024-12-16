〈台幣〉盤整觀望Fed利率決策 收32.485元 升值2.3分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-16 16:43

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新台幣今 (16) 日再度陷狹幅震盪整理，終場收 32.485 元，升值 2.3 分，台北外匯經紀公司成交值 10.61 億美元，匯銀人士認為，在 FOMC 利率決策會議前，國際金融市場將處觀望態勢。

新台幣今日以 32.5 元、升值 0.8 分開出後，最低一度來到 32.53 元，午盤後處升值態勢，終場收在 32.485 元，升值 2.3 分，全日高低價差僅 5.3 分。

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觀察主要亞幣，日元和泰銖升值逾 0.1%，新台幣升 0.07%，星元小升約 0.05% 左右，反觀人民幣和韓元小貶 0.1% 左右。

元大投顧指出，美國 11 月生產者物價指數年增 3%，初領失業金人數報 24.2 萬人，兩者皆超乎市場預期，使市場關注聯準會 12 月 17 日至 18 日將公布的利率政策走向，並導致近期金融市場觀望性濃。