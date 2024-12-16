財務陷困境、遭西方制裁 俄大型晶圓廠還不出3.25億台幣宣告破產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 15:31

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俄羅斯最大晶片製造商之一 Angstrom-T 因無力償還 990 萬美元 (約 3.25 億台幣) 債務而宣布破產。該工廠於 2007 年開始興建，位於有「俄國矽谷」之稱的澤列諾格勒，由前通信部長 Leonid Reiman 管理。

Angstrom-T 的成立源於俄國政府希望開發具有競爭力的微晶片生產，以出口到歐洲和其他國家 / 地區，以及國內市場。Angstrom-T 在營運之初獲得政府資助 10 億美元，還從俄國國有開發銀行 (Vnesheconombank) 獲得 8.15 億歐元的信貸，用於開發和製造處理器、智慧卡和電子護照。

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此外，Angstrem-T 還跟 M+W Germany GmbH 簽訂 1.5 億歐元合約，任務是按計劃在 2008 年底前建造和啟動 Angstrem-T 工廠，用於生產 130 奈米~ 90 奈米晶圓。

Angstrom-T 最初屬於同名集團的母公司 Angstrom JSC 和 Angstrom-M 設計中心，該工廠獲得俄國國有開發銀行後，被轉讓給賽普勒斯離岸公司 Runica Investments，但由於財務狀況困難和資金不足，最終無法償還貸款，到了 2019 年 1 月遭俄國國有開發銀行扣押該工廠的所有設備和股份，並申請破產。

值得注意的是，除財務狀況困難外，該公司自 2022 年以來一直受到美國制裁，因其從事軍用導航系統的生產。加拿大、日本、瑞士和烏克蘭也對其實施制裁。此前有報導指出，俄國正在制裁下購買用於微電子產品生產的設備。

儘管俄國早在俄烏衝突之前就推行進口替代政策，但俄國國防工業仍依賴西方製造的機器和設備。