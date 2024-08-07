喬山受惠併購效益發酵 7月營收年增2成創同期新高

喬山 ( 1736-TW ) 受惠 Bowflex 併購效益發酵，加上各區域營收持續成長，7 月營收達 33.2 億元，雖然呈現月減，年增 2 成，寫下單月歷史同期新高。

喬山 7 月 33.2 億元，月減 15.7%，年增 20%；累計今年 1 至 7 月營收 216.5 億，年增 17%。7 月同時創下同期單月以及累計新高紀錄。

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喬山也同步公告第二季財報，第二季營收突破百億大關，達 103 億元，季增 28.3%，年增 19.4%；毛利率 50.8%，季增 0.7 個百分點，年增 3.4 個百分點；營益率來到 4%，較第一季轉正，年增 3 個百分點；稅後純益 2.92 億元，較第一季轉盈，年減 12.3%，每股純益 0.96 元。

喬山於 4 月以 3750 萬美元 (約新台幣 12.2 億元)，收購美國健身器材製造大廠 Bowflex 全球品牌及資產，喬山也因此成為全球第三大家用健身器材製造商。