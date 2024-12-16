明遠精密掛牌上櫃享蜜月行情 一度漲逾23%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-16 12:38

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明遠精密 (7704-TW) 今 (16) 日以承銷價 69 元掛牌上櫃，受惠自有品牌成長與國際市場布局，有助推升未來營運動能，在資金卡位下，股價一度達 85.2 元，強漲逾 23%，大展蜜月行情。

明遠精密產品主要為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統及技術維修服務，主要應用於半導體製程中的化學氣相沉積 (CVD) 和原子層沉積 (ALD) 等關鍵製程，藉由射頻電源、臭氧系統與遠程電漿源等領域的技術領先優勢，明遠精密成功建立差異化市場定位。

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明遠精密表示，公司專注提供完整的整合解決方案，涵蓋產品設計、開發、製造及技術服務，以滿足半導體製程客戶對高效能與高品質產品的需求。自研開發的 ACME 射頻電源系統具備高效節能特性，能夠滿足先進製程對節能減碳的需求，目前已通過國際半導體大廠的製程驗證，並累積超過 200 套出貨量，減少碳排放量相當於 25 座大安森林公園。

針對臭氧系統，公司的 AOS 臭氧供應系統主要應用於原子層沉積 (ALD) 製程，具有精確控制臭氧濃度與流量的功能，累積出貨量也超過 30 套，亦深獲國際半導體設備大廠肯定。

為進一步強化全球競爭優勢，明遠精密積極拓展國際市場布局，目前在日本熊本和中國上海皆設有子公司，未來並計劃加速擴展在美國市場滲透。

公司除自有品牌「ACME 射頻電源系統」和 「AOS 臭氧供應系統」銷售亮眼外，同步聚焦 12 吋半導體臭氧設備與遠程電漿源（RPS）的維修需求，以增加客戶黏著度，目前已成功進入多家國際半導體設備大廠供應鏈，並獲得來自美國、日本和中國市場的高度認可。

明遠精密也同步推動技術創新，專注於射頻電源和臭氧系統的升級，並透過結合 AI、5G 和電動車等新興技術應用，進一步提升產品競爭力。

根據市場調研機構預估，全球射頻電源市場 2022 年規模為 7.256 億美元，預計至 2031 年將增長至 18.15 億美元，年均複合增長率達 10.7%。全球 ALD 設備市場 2023 年規模為 38 億美元，預計至 2028 年年均複合增長率達 10%。全球遠程電漿源市場 2022 年規模為 13.8 億美元，預計至 2029 年成長至 28.3 億美元，年均複合增長率為 10.8%；整體而言，市場前景相當樂觀。