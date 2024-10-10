輔信旗下暄達醫學產品仍需時間推進 9月營收年減逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-10 10:50

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輔信 (2405-TW) 公告 9 月營收 1.26 億元，由於旗下子公司暄達醫學的醫療產品銷售仍需時間推進，因此 9 月營收較去年同期年減逾 1 成。

輔信 9 月營收 1.26 億元，月增 2.3%，年減 17.2%；第三季營收 3.99 億元，季減 7.42%，年減 13.63%；累計今年前三季營收 12.68 億元，年減 0.58%。

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輔信說明，9 月電腦產品出貨量與去年同期持平，主要原因在於商用規格的迷你應用電腦，以及工控工業電腦需求的結構差異。迷你應用電腦主要客戶為企業領域，在 AI 及數位化的推動下，中高階機種的出貨表現相對穩定；至於工業電腦方面，工控客戶仍在於拓展階段。

輔信進一步指出，9 月電腦產品業績月增 17%，年增 11%，不過子公司暄達醫學的醫療產品銷售仍需時間推進，因此 9 月營收較去年同期衰退。

展望後市，輔信提到，第四季將持續開發 AI PC 系列產品，同時增加消費性電腦產品，陸續向海外分公司啟動 3 款全新的 AI PC 量產與鋪貨，均整合 NPU 處理器，主要定位 AI 邊緣運算及 IoT 應用，希望拓展銷售量、深化新應用市場，全面搶攻 AI PC 商機。