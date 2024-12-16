台股2025看旺 張錫：AI產業處於起漲階段 後市可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-16 10:49

‌



國泰投信董事長張錫昨 (15) 日出席「新規則新變化：川普 2.0 的全球投資攻略」論壇，談明年投資展望，提到台灣具有科技業聚落優勢，占有業界領先地位，2025 年台股將續強，縱使近期出現雜音，但長期來看還是整體向上，張錫進一步指出，AI 仍是年度投資關鍵字，整體產業循環處在起漲階段，後續有很大的發展空間。

台股近期呈現橫盤整理，不過，上周台積電上演秒填息，大盤力守在 23000 點之上，今 (16) 日在電子、金融族群領漲下，一度強漲超過 200 點，收復短均，但盤中漲勢略見收斂。

‌



回顧昨日論壇，張錫說，比起過去 PC、手機當紅時代，其實台灣在 AI 產業鏈受惠力度更強勁，表態看好台股發展、不預設高點，投資人可樂觀看待，投資人可善用新一代聚焦 AI 和半導體績優股及金融股等投資標的，較能掌握產業輪漲機會。

國泰投信投資長鄭立誠補充道，過去川普接連對中國採取關稅及科技封鎖政策，促使全球供應鏈重組，也讓台灣有機會在產業中卡位，進一步鞏固台灣在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，也促成後續台美晶片供應鏈密切合作的可能。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，善用主動式基金也能積極布局台股上漲契機，掌握明年大盤成長行情。梁恩溢提到，台灣高股息企業極具投資潛力，隨著今明兩年企業獲利預計呈現雙位數成長，企業在營運面及獲利面雙雙穩健的前提下，將有望持續配發股息、同時兼具填息的能力。