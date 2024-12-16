閎鼎資本以每股66.5元公開收購美萌 溢價率約20%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 10:45

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閎鼎資本所管理台灣閎鼎亞洲貳有限合夥基金的子公司盛實投資與頤輝投資經董事會決議，以每股新台幣 66.5 元公開收購美萌 (7555-TW) 已發行普通股 10 至 30% 股權，公開收購價的溢價率約為 20%。

閎鼎資本指出，此次公開收購價格以公開收購人董事會決議日 12 月 12 日前 10 個營業日的股價成交均價作為參考價格。公開收購期間預計自 12 月 17 日起至 2025 年 1 月 17 日止，最高收購數量預計為 7081134 股 (約占美萌股權 30%)，最低收購數量則為 2360378 股 (約占美萌公司股權 10%)。

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閎鼎資本看好美萌長期成長潛力，將支持其深化在牙科矯正器材市場布局。美萌主要從事固定式金屬、陶瓷齒顎矯正器及移動式透明矯正器生產。市場策略包括穩步提升歐洲市占率、拓展美國及日本等地的固定式矯正器 CDMO 市場，並強化自有品牌的全球布局。

同時，美萌也看好隱形矯正市場因數位牙科進步而帶來新需求，已透過與日本品牌客戶的合作切入該領域，預期未來將更有效提升隱形矯正器業務表現。