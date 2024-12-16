先跌後漲！華爾街神算子：2025年比特幣將衝上25萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-16 08:44

‌



美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 研究主管、華爾街大多頭 Tom Lee 最新預測指出，比特幣 (BTC) 明年可能達到 25 萬美元，比目前約 10 萬美元價位還有 150% 左右漲幅，但在達到 25 萬美元之前可能會先跌到 6 萬美元。

Lee 在最近接受金融家 Anthony Scaramucci 採訪時將比特幣描述為一種高度波動的資產，並認為比特幣可能會在 2025 年初出現回調，價格跌至 6 萬美元，但之後在明年底前暴漲到 25 萬美元。

‌



此外，Lee 指出，比特幣通常會在 10 天內實現每年的大部分收益。錯過這幾天收益的投資人往往會在一整年得到負報酬。換句話說，在沒有真正信念的情況下購買比特幣將是一個錯誤，任何可能因一段時間急跌被嚇跑的人都應該避開比特幣。

今年初，Lee 曾概述他對比特幣的三個投資論點。首先，由於比特幣現貨 ETF 的成長，對比特幣的需求仍在上升，第二則是減半事件，最後則是利率下降，這通常對風險資產有利。

在美國證交會批准後，11 檔現貨比特幣 ETF 今年 1 月在美上市。

加密貨幣指數基金管理公司 Bitwise Asset Management 投資長 Matt Hougan 近來說：「比特幣 ETF 正以歷史上最快的速度被機構採用。這對持有比特幣的人來說尤其是個好消息，因為機構投資者管理著 120 萬億美元的資產，隨著他們向比特幣配置更多的資金，比特幣的價格應該會呈上升趨勢。」

分析師指出，現貨比特幣 ETF 是歷史上最成功的 ETF，貝萊德 (BLK-US) iShares Bitcoin Trust 尤其令人印象深刻，資產規模達到 100 億美元超過有記錄以來的任何 ETF，目前有 350 億美元的凈流入，超過其他 10 檔 ETF 的總和。

最近一次比特幣價格減半發生在今年 4 月，當時比特幣交易價格為 6.4 萬美元，但從歷史上來看，比特幣價格圖表通常在減半後的一到兩年內觸頂，例如在 2021 年 11 月，比特幣在 2020 年 5 月第三次減半時達到 690% 糕點。