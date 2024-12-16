〈走進中國〉市場購買力不斷減弱 二手勞力士在倉庫積灰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-16 07:32

‌



2024 年接近尾聲，中國「勞力士們」仍沒有走出降價陰霾。

這半年，中國資深二手腕表賣家創始人沈正奇已經習慣了跌跌不休的腕錶行情，「市場購買力還在不斷減弱」。

‌



據《時代財經》報導，持續縮減的腕錶消費，讓勞力士、愛彼等「硬通貨」在倉庫積灰，這讓沈正奇等二手錶商有些吃不消了，「現在動銷率較之前低了很多。最近三個月，入庫超過半年的腕錶，已經佔總庫存的 33%。同時這些腕錶當初的收購價與如今市場價相比，普遍虧損 15% 到 20%」。

沈正奇稱，這是個「可怕的數字」，因為以前 90% 的庫存周轉天數不會超過 15 天。

沈正奇也發現，以前一擲千金的豪客，對高價腕錶的接受度越來越低，「腕錶消費在降級。不僅是客單價在下降，許多客人開始用高價錶置換低價錶，將套現的資金用做其他投資。

那些擁有多只腕錶的客戶，也將高價錶款進行拋售」。近半年，他經營的腕表生意銷售額較一年前下滑了 20% 至 30%。

曾任職於腕錶零售行業的劉真（化名）直言，2020 年以來，看似繁榮的腕錶市場存在消費泡沫，已經有供應超出實際需求的趨勢。彼時，奢侈腕錶品牌和經銷商都沉浸在「斷貨」與「供不應求」的喜悅中。

這類腕錶經銷商一般都代理多個品牌。消費者要想買一款熱門錶，配貨成為行業潛規則。被搭售的不僅是本品牌不暢銷的款式，可能還有競爭品牌產品。還有消費者說，購買一款勞力士腕錶時，曾被要求消費伯爵品牌珠寶，「沒買過不用配貨的勞力士」。

「勞力士溢價紅利，除了同集團的帝舵之外，實際上許多是被別的品牌吃掉。」儘管這並不被品牌允許，但劉真指出，在行業上行期，問題很容易被掩蓋。但不知不覺中，這些品牌也不可避免地出現了更大的需求泡沫，「它們的實際供需關係被扭曲」。

然而，隨著下游市場泡沫消減，需求回歸理性，品牌和經銷商經營壓力也隨即增大。

劉真為中國腕錶經銷商算了一筆賬，「許多腕錶品牌經銷商拿貨折扣提升。隨著線下客流回暖，商場扣點也高達 8% 至 12%，加上人工等固定攤銷，如果一款腕錶銷售價在零售定價的 8 折多，已經是一件非常有壓力的事情」。

「勞力士們」還頻頻釋出減少經銷網的信號。2023 年 8 月，勞力士宣布收購腕錶經銷商寶嘉爾（Bucherer），並透過寶嘉爾加碼中國市場。同年 4 月，百達翡麗公布重組全球銷售網的計畫，指出縮減約 30% 的經銷商網。

在行業人士看來，此舉意味著腕錶品牌想在緊縮的市場裡分到更大的蛋糕。