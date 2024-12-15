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長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-15 13:37

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長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘。(圖：業者提供)

長華 *((8070-TW)、長科 *(6548-TW) 和易華電 *(6552-TW) 昨 (14) 日舉辦淨灘活動，在長華集團創辦人黃嘉能、長華暨長科董事長洪全成、易華電副總黃梅雪帶領下，92 名員工化身為環保尖兵，前往高雄蚵仔寮海岸沙灘，希望藉由親身參與淨灘的過程，意識到海洋垃圾污染的嚴重性，讓大家在日常生活中，對環境資源多加省思，進而達到落實 ESG 的目標。

長華電材暨長華科技董事長洪全成表示，長華集團有一半的營業額來自於製造業，需要善盡企業社會責任，尤其台灣四周圍都被美麗的海岸線圍繞，海洋在平衡氣候扮演重要角色，但海洋廢棄物汙染很嚴重，所以利用公司的資源，號召集團員工在高雄蚵仔寮海岸沙灘齊聚，用淨灘行動愛地球。


在淨灘前，集團也進行淨灘講座，替員工補充淨灘小知識，包括什麼東西能撿？如何撿？以及防止大家在活動過程中受傷。在充足知識、穿戴好裝備與工具後，隨即展開此次淨灘行動。

儘管高雄蚵仔寮海岸沙灘風大又冷，但員工仍相當賣力，經過一個上午的努力，共清理出 13 袋、55 公斤的垃圾。長華集團希望透過活動攜手員工為環境保護盡一分心力，共同打造永續家園。

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