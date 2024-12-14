Space X總部遷至德州 打造星際基地城 首富馬斯克身價已達4470億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 11:27

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全球首富、美國企業家馬斯克 (Elon Musk) 周五(13 日) 在社群媒體 X 平台上宣布，美國太空探索科技公司 SpaceX 總部將正式遷至美國德州，並將打造新的「星際基地城」。此舉旨在簡化建造必要設施的流程，使該地區成為世界級居住地。

SpaceX 表示，成為新城市將有助於其未來星際運輸計畫的發展，尤其是重返月球和殖民火星的關鍵任務。分析家認為，「星際基地城」將成為 SpaceX 星艦計畫的核心。

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根據 SpaceX 的計畫，星際基地（Starbase）位於德州南部卡梅倫縣，將轉變為一個新的註冊城市，以促進星際飛船的快速開發和製造。基地靠近墨西哥邊境，是 SpaceX 製造和發射「星艦」的重要基地。星際基地總經理 Kathryn Lueders 表示，發展為社區有助於吸引所需的勞動力。 SpaceX 已向當地官員提交請願書，要求進行民選，以正式將星際基地轉變為城市。

最新消息顯示，SpaceX 公司及投資人達成協議，以每股 185 美元的價格購買最多 12.5 億美元的內部股份，估值因此躍升至 3500 億美元，成為全球最有價值的私人新創公司。

馬斯克的財富也隨之增加，彭博億萬富翁指數顯示，截至 12 月 11 日，他的淨資產已達 4470 億美元，成為全球首富，超出排名第二的亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人傑夫 · 貝佐斯 1980 億美元，且單就年初至今財富就累積增加 2180 億美元。

馬斯克官司不斷 律師控：遭 SEC 騷擾 6 年

同時，馬斯克也面臨法律挑戰。 12 月 12 日，馬斯克的律師亞歷克斯 · 斯皮羅致函美國證券交易委員會（SEC）主席加里 · 詹斯勒，指控該機構對馬斯克發起了一場「別有動機的行動」。

信中提到，SEC 已重啟對馬斯克腦機介面公司 Neuralink 的調查，並要求馬斯克在 48 小時內接受和解協議，否則將面臨多項指控，這些指控與馬斯克 2022 年收購推特（現在的「X」）前的股票投資行為相關，涉及交易時間及揭露資訊的合法性。

馬斯克的律師在信中批評 SEC 的行為，稱 SEC 對馬斯克及其關聯公司持續長達六年的「騷擾」已偏離尋求真相的初衷，成為不正當的施壓行為。其信提到，SEC 的指控源自於一項歷時數年的調查，而 SEC 近期也對馬斯克的律師發出了傳票，要求其提供證詞。亞歷克斯 · 斯皮羅表示，他已明確拒絕配合，並指責該機構的行為具有「政治動機」。

SEC 對此尚未回應。同時，Neuralink 的調查也引起關注，動物保護組織和國會議員曾要求 SEC 調查該公司涉嫌的證券詐欺行為。