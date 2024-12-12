營收速報 - 2024年12月12日台股大型公司11月營收一覽（新增2家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月12日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,413.54億
|36.4%
|永豐餘-造紙工業
|68.90億
|5.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永豐餘-造紙工業
|68.90億
|6.1%
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,413.54億
|4.0%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有44家，年增小於-20％有20家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|44家
|大於50億
|>= 0%
|96家
|大於50億
|< 0%
|78家
|大於50億
|<= -20%
|20家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|1.48億
|20203.7%
|三商-貿易百貨業
|187.72億
|554.5%
|富邦金-金融保險業
|345.17億
|483.8%
|凱基金-金融保險業
|70.43億
|325.2%
|鴻準-其他電子業
|114.52億
|223.2%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|9.21億
|603.2%
|太子-建材營造業
|9.35億
|77.4%
|京城銀-金融保險業
|9.85億
|75.9%
|鴻準-其他電子業
|114.52億
|74.3%
|國建-建材營造業
|18.50億
|71.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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