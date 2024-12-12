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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月12日台股大型公司11月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月12日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
廣達-電腦及週邊設備業 1,413.54億 36.4%
永豐餘-造紙工業 68.90億 5.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永豐餘-造紙工業 68.90億 6.1%
廣達-電腦及週邊設備業 1,413.54億 4.0%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有44家，年增小於-20％有20家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 44家
大於50億 >= 0% 96家
大於50億 < 0% 78家
大於50億 <= -20% 20家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 1.48億 20203.7%
三商-貿易百貨業 187.72億 554.5%
富邦金-金融保險業 345.17億 483.8%
凱基金-金融保險業 70.43億 325.2%
鴻準-其他電子業 114.52億 223.2%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 9.21億 603.2%
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
鴻準-其他電子業 114.52億 74.3%
國建-建材營造業 18.50億 71.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收11月營收建材營造業華建電腦及週邊設備業廣達

相關行情

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廣達287-2.05%
永豐餘30.550.33%
華建39.250.00%
三商16.151.25%
富邦金91.6-0.43%
凱基金180.00%
鴻準83.81.09%
亞昕31.25-0.95%
太子10.75-0.46%
京城銀490.93%
國建25.05-2.34%

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