〈熱門股〉全球傳動單周暴漲3成 11月自結每股虧0.32元

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 近期股價一路狂飆，單周累計漲幅高達 32.74%，來到 52.5 元，並獲外資連 3 買、敲進 6391 張，但也遭到證交所列為警示股，13 日依規定公布自結，11 月稅後虧損 0.32 億元，每股虧損 0.32 元。