〈熱門股〉全球傳動單周暴漲3成 11月自結每股虧0.32元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-14 13:20
傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 近期股價一路狂飆，單周累計漲幅高達 32.74%，來到 52.5 元，並獲外資連 3 買、敲進 6391 張，但也遭到證交所列為警示股，13 日依規定公布自結，11 月稅後虧損 0.32 億元，每股虧損 0.32 元。
全球傳動 11 月自結合併營收 1.98 億元，年增 39.88%；前 11 月合併營收 20.05 億元，年減 16.45%。
全球傳動 11 月稅前虧損 0.38 億元，稅後虧損 0.32 億元，每股虧損 0.32 元，較去年同期虧損縮減。
全球傳動 9 月公告以 6 億元出售鶯歌廠土地及廠房，初估處分利益約 3.61 億元；全球傳動後於 11 月公告處分桃園市大溪區信義路不動產。
此外，全球傳動拍板投資 2000 萬美元 (約合新台幣 6.5 億元) 增設蘇州新廠，公司名稱暫定為全傳科技 (江蘇) 有限公司，主要營業項目為自動化工業精密傳動元件之銷售。
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