鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫德姆酒店及度假酒店WH-US的目標價調升至107元，幅度約3.88%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對溫德姆酒店及度假酒店(WH-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至107元，調升幅度3.88%。其中最高估值115元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予溫德姆酒店及度假酒店評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
溫德姆酒店及度假酒店今(13日)收盤價為104.01元。近5日股價上漲3.88%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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