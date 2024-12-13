鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫德姆酒店及度假酒店WH-US的目標價調升至107元，幅度約3.88%

綜合評級 - 共有17位分析師給予溫德姆酒店及度假酒店評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

溫德姆酒店及度假酒店今(13日)收盤價為104.01元。近5日股價上漲3.88%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。