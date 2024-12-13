鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為205.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對博通(AVGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.25元，其中最高估值6.6元，最低估值5.68元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.6(6.6)
|8.88
|8.93
|最低值
|5.68(5.68)
|6.91
|7.68
|平均值
|6.24(6.15)
|7.44
|8.32
|中位數
|6.25(6.15)
|7.4
|8.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|650.00億
|756.23億
|809.10億
|最低值
|585.69億
|636.37億
|700.10億
|平均值
|608.55億
|690.77億
|756.51億
|中位數
|606.50億
|692.69億
|758.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|1.50
|2.65
|3.30
|1.23
|營業收入
|238.88億
|274.50億
|332.03億
|358.19億
|515.74億
詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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