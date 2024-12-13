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鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為205.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對博通(AVGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.25元，其中最高估值6.6元，最低估值5.68元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.6(6.6)8.888.93
最低值5.68(5.68)6.917.68
平均值6.24(6.15)7.448.32
中位數6.25(6.15)7.48.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值650.00億756.23億809.10億
最低值585.69億636.37億700.10億
平均值608.55億690.77億756.51億
中位數606.50億692.69億758.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.631.502.653.301.23
營業收入238.88億274.50億332.03億358.19億515.74億

詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVGO

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