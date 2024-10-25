鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.58元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.58元，其中最高估值6.71元，最低估值6.37元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.71(6.52)
|7.71
|9.35
|10.04
|最低值
|6.37(6.35)
|7.4
|8.34
|10.04
|平均值
|6.58(6.42)
|7.54
|8.78
|10.04
|中位數
|6.58(6.4)
|7.5
|8.75
|10.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.94億
|31.11億
|34.85億
|35.38億
|最低值
|28.70億
|30.40億
|32.43億
|35.38億
|平均值
|28.81億
|30.61億
|33.29億
|35.38億
|中位數
|28.82億
|30.49億
|33.19億
|35.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.21
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|營業收入
|18.44億
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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