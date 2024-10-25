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鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.58元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.58元，其中最高估值6.71元，最低估值6.37元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.71(6.52)7.719.3510.04
最低值6.37(6.35)7.48.3410.04
平均值6.58(6.42)7.548.7810.04
中位數6.58(6.4)7.58.7510.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.94億31.11億34.85億35.38億
最低值28.70億30.40億32.43億35.38億
平均值28.81億30.61億33.29億35.38億
中位數28.82億30.49億33.19億35.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.214.578.677.737.88
營業收入18.44億21.47億28.31億28.86億29.51億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWST

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