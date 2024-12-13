鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾信(NDSN-US)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為255.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對諾信(NDSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.4元下修至10.1元，其中最高估值10.5元，最低估值9.8元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.5(10.6)
|11.35
|12.15
|最低值
|9.8(10.15)
|10.5
|11.2
|平均值
|10.08(10.39)
|10.96
|11.68
|中位數
|10.1(10.4)
|11
|11.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.50億
|30.70億
|31.16億
|最低值
|27.79億
|28.86億
|30.01億
|平均值
|28.42億
|29.47億
|30.59億
|中位數
|28.17億
|29.37億
|30.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|7.74
|8.81
|8.46
|8.11
|營業收入
|21.21億
|23.62億
|25.90億
|26.29億
|26.90億
詳細資訊請看美股內頁：
諾信(NDSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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