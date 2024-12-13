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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾信(NDSN-US)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對諾信(NDSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.4元下修至10.1元，其中最高估值10.5元，最低估值9.8元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.5(10.6)11.3512.15
最低值9.8(10.15)10.511.2
平均值10.08(10.39)10.9611.68
中位數10.1(10.4)1111.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.50億30.70億31.16億
最低值27.79億28.86億30.01億
平均值28.42億29.47億30.59億
中位數28.17億29.37億30.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.277.748.818.468.11
營業收入21.21億23.62億25.90億26.29億26.90億

詳細資訊請看美股內頁：
諾信(NDSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNDSN

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