周線漲幅將創1個月高！全球主要央行紛紛降息 推升美元市場主導地位

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-13 14:53

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過去幾天，全球主要央行紛紛降息，瑞士和加拿大央行降息兩碼，歐洲央行周四 (12 日) 也降息一碼，這些措施推動美元升值，美元兌歐元(USDEUR) 升值 1%，兌瑞士法郎 (USDCHF) 強升 1.6%，兌日元 (USDJPY) 也強漲 1.8%，美元本周有望創下 1 個月以來最佳表現。

由於投資人降低對明年美國大幅降息預期，美元也從美債市場中獲得活力，目前市場仍對聯準會 (Fed) 下週降息抱有信心，但預估下月恐暫停降息高達八成。

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澳洲國民銀行資深外匯策略師 Rodrigo Catril 說：「從聯準會官員近期的演講和經濟數據中可以看出，實現通膨目標的進展已經放緩，經濟持續表現良好，因此決策者在 2025 年可以對放鬆政策採取更加謹慎的態度。」

美國長天期公債本周遭受重創，10 年期殖利率上漲 17 個基點，30 年期飆升 22 個基點，創一年多以來的單周最大漲幅紀錄。

對市場前景來說，一個巨大的不確定因素是川普將在 Fed 下月會議後就職，並可能推出數十項對貿易和政策產生廣泛影響的行政命令。

美元持續走強則給新興市場貨幣帶來壓力，限制其鬆綁政策空間，印尼盾兌美元今 (13) 日跌至四個月新低，印尼央行不得不多次進入匯市阻貶。印度央行 (RBI) 也傳出一直在透過國有銀行出售美元，以支持接近歷史低點的盧比。

印尼央行貨幣和資產證券管理部執行董事 Edi Susianto 今日表示，央行進入現匯、國內無本金交割遠期（NDF）和國債市場，以維護市場信心。「我們以相當大膽的三重干預進入市場。印尼盾走貶主要受到全球情緒與美元升值影響。」

受市場預期日本央行 (BOJ) 下周不太可能升息影響，日元兌美元也大幅下跌。小企業的薪資問題是 BOJ 可能謹慎採取緊縮政策的另一個原因。